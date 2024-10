Confermato lo spin-off di The Big Bang Theory con il ritorno di alcuni personaggi (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’universo di Big Bang Theory continua ad espandersi nonostante lo show originale abbia completato la sua corsa nel 2019, e la più recente aggiunta al franchise riporterebbe diversi beniamini dei fan nel gruppo. Secondo un nuovo rapporto di Variety, la serie spin-off di The Big Bang Theory Max, ancora senza titolo, vedrà Brian Posehn, Lauren Lapkus e Kevin Sussman nei ruoli principali, che riprenderanno tutti i loro personaggi dalla serie originale. Sebbene lo show non abbia ancora ricevuto il via libera, Posehn, Lapkus e Sussman sono tutti sotto accordi di detenzione di talenti e il co-creatore della serie Chuck Lorre sarebbe il produttore esecutivo della nuova serie con la sua Chuck Lorre Productions se ricevesse il via libera. Sussman, Posehn e Lapkus hanno tutti avuto ruoli chiave durante la serie originale e sarà interessante vedere cosa combineranno tutti e tre. Metropolitanmagazine.it - Confermato lo spin-off di The Big Bang Theory con il ritorno di alcuni personaggi Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’universo di Bigcontinua ad espandersi nonostante lo show originale abbia completato la sua corsa nel 2019, e la più recente aggiunta al franchise riporterebbe diversi beniamini dei fan nel gruppo. Secondo un nuovo rapporto di Variety, la serie-off di The BigMax, ancora senza titolo, vedrà Brian Posehn, Lauren Lapkus e Kevin Sussman nei ruoli principali, che riprenderanno tutti i lorodalla serie originale. Sebbene lo show non abbia ancora ricevuto il via libera, Posehn, Lapkus e Sussman sono tutti sotto accordi di detenzione di talenti e il co-creatore della serie Chuck Lorre sarebbe il produttore esecutivo della nuova serie con la sua Chuck Lorre Productions se ricevesse il via libera. Sussman, Posehn e Lapkus hanno tutti avuto ruoli chiave durante la serie originale e sarà interessante vedere cosa combineranno tutti e tre.

