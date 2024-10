Carlo Nicolato: caschi blu tanto inutili e indifesi, è l'Onu che li manda al massacro (Di venerdì 11 ottobre 2024) Quanto accaduto ieri in Libano non può essere annoverato tra i massimi successi diplomatici dello Stato ebraico. Sparare, come ha fatto Israele ieri, ai soldati della missione Unifil nel Paese dei cedri asserragliati nei loro bunker, non è una strategia che possa in qualche modo attirare le simpatie dell'Europa e ha fatto bene il nostro ministro della Difesa Guido Crosetto a convocare l'ambasciatore israeliano per chiedere spiegazioni. Peraltro nemmeno si può parlare di incidente visto che qualche ora prima del bombardamento contro la base UNP 1-31 sulla collina di Labbune, nella famosa zona cuscinetto, i militari dell'Idf avevano preso a fucilate alcuni componenti del sistema di videosorveglianza presso la stessa base, nonché il sistema di illuminazione e un ripetitore radio. Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Quanto accaduto ieri in Libano non può essere annoverato tra i massimi successi diplomatici dello Stato ebraico. Sparare, come ha fatto Israele ieri, ai soldati della missione Unifil nel Paese dei cedri asserragliati nei loro bunker, non è una strategia che possa in qualche modo attirare le simpatie dell'Europa e ha fatto bene il nostro ministro della Difesa Guido Crosetto a convocare l'ambasciatore israeliano per chiedere spiegazioni. Peraltro nemmeno si può parlare di incidente visto che qualche ora prima del bombardamento contro la base UNP 1-31 sulla collina di Labbune, nella famosa zona cuscinetto, i militari dell'Idf avevano preso a fucilate alcuni componenti del sistema di videosorveglianza presso la stessa base, nonché il sistema di illuminazione e un ripetitore radio.

