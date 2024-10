Botte, bastonate e vetrine infrante: Roma ostaggio dei latinos (Di venerdì 11 ottobre 2024) In un quartiere di Roma, una banda di "latinos" ha assaltato un minimarket, ferendo il proprietario e dando origine ad una maxi-rissa a suo di calci, pugni e bastonate. I sudamericani, che avrebbero occupato un palazzo, hanno messo a soqquadro l'intera zona Ilgiornale.it - Botte, bastonate e vetrine infrante: Roma ostaggio dei latinos Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) In un quartiere di, una banda di "" ha assaltato un minimarket, ferendo il proprietario e dando origine ad una maxi-rissa a suo di calci, pugni e. I sudamericani, che avrebbero occupato un palazzo, hanno messo a soqquadro l'intera zona

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rissa in discoteca a Ferragosto a Olbia : gravissimo turista romano di 32 anni preso a bastonate - Rissa in discoteca ad Olbia, in Sardegna, fra due gruppi di ragazzi. Ad avere la peggio un turista romano di 32 anni: si trova in ospedale, è gravissimo. Caccia all'aggressore.Continua a leggere . (Fanpage.it)