Benetton, verso la sfida con gli Sharks: «Attenzione massima ai trequarti» (Di venerdì 11 ottobre 2024) Lamaro e compagni sono tornati a lavorare a La Ghirada. Gli uomini di Bortolami si stanno focalizzando su un nuovo step della stagione, la sfida contro i sudafricani degli Sharks in programma sabato pomeriggio a Monigo. Dewald Senekal, allenatore del breakdwon, ai microfoni di BenTV si avvicina Trevisotoday.it - Benetton, verso la sfida con gli Sharks: «Attenzione massima ai trequarti» Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Lamaro e compagni sono tornati a lavorare a La Ghirada. Gli uomini di Bortolami si stanno focalizzando su un nuovo step della stagione, lacontro i sudafricani degliin programma sabato pomeriggio a Monigo. Dewald Senekal, allenatore del breakdwon, ai microfoni di BenTV si avvicina

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Benetton, verso la sfida con gli Sharks: «Attenzione massima ai trequarti» - Dewald Senekal, allenatore del breakdown, ai microfoni di BenTV si avvicina alla prossima gara, la quarta stagionale. Leoni in campo a Monigo sabato (ore 16) per cercare la prima vittoria stagionale ... (trevisotoday.it)

LBA - Givova Scafati in cerca di riscatto nella tana della matricola Trapani Shark - Il tanto amaro in bocca per l’ottima prestazione che non si è tramutata in due punti contro Brescia sta facendo in modo che i gialloblù lavorino ancor più duramente ... (pianetabasket.com)

I prodotti di Shark e Ninja al Prime Day di Amazon - Anche SharkNinja è presente alle offerte e promozioni organizzate da Amazon per Prime Day: ecco i prodotti presenti ... (igizmo.it)