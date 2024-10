Banda di malviventi svaligia negozio di telefonia in centro (Di venerdì 11 ottobre 2024) svaligiato un negozio di telefonia in pieno centro a Teverola. Intorno alle 4 di mattina di oggi, 11 ottobre, una Banda di malviventi ha assaltato The King Service, nota attività commerciale di via Roma. Quattro banditi sono giunti sul posto a bordo di un’Audi A3. Hanno divelto la serranda e Casertanews.it - Banda di malviventi svaligia negozio di telefonia in centro Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)to undiin pienoa Teverola. Intorno alle 4 di mattina di oggi, 11 ottobre, unadiha assaltato The King Service, nota attività commerciale di via Roma. Quattro banditi sono giunti sul posto a bordo di un’Audi A3. Hanno divelto la serranda e

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Finti Carabinieri in azione a Zelo Buon Persico: residente non cade nel tranello - È caccia a una banda di ladri che viaggia a bordo di un’auto di grossa cilindrata con targa contraffatta: suonano ai citofoni delle abitazioni e si spacciano per appartenenti alle Forze dell’Ordine ... (7giorni.info)

L'Ufficio postale di Brugherio riapre cinque mesi e mezzo dopo l'esplosione - Riaprirà al pubblico martedì 15 ottobre 2024 l’Ufficio postale di Brugherio, in piazza Papa Giovanni XXXIII, che nella notte tra il 30 aprile e l'1 maggio era stato sventrato da un'esplosione innescat ... (primalamartesana.it)

Furto lampo in villa: ladri svaligiano la casa di noto imprenditore durante l’ora di cena - Un colpo fulmineo è stato messo a segno mercoledì sera a Latina, precisamente in via Verdi, dove una banda di ladri ha svaligiato la villa di un noto imprenditore. Approfittando dell’assenza dell’uomo ... (latinapress.it)