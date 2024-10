Anteprima24.it - Arresto Alfieri, rigettata richiesta di domiciliari

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stataladi concedere gli arrestial presidente della provincia e sindaco di Capaccio Franco. Il giudice per le indagini preliminari Valeria Campanile ha, infatti, respinto ladi revoca o attenuazione della misura cautelare confermando la detenzione in carcere. I legali del presidente, l’avvocato Domenicantonio D’Alessandro e Agostino De Caro hanno già annunciato ricorso al tribunale del riesame. Non è escluso però che nell’ambito dell’inchiesta nelle prossime ore possano esserci altri risvolti. Nell’ordinanza si parla chiaramente di altri filoni di indagini legati a possibili presunti altri interessi die della impresa di famiglia, laimpianti su altri bandi, come per esempio la Fondavalle Calore.