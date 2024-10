Arabia, Mancini litiga con un giornalista: «Vuoi vedere il mio conto in banca?» (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roberto Mancini non trova serenità neanche sulla panchina dell’Arabia Saudita. La sua squadra ieri ha perso contro il Giappone 2-0 e il presidente federale Yasser Al-Meshal ha chiesto scusa davanti alle telecamere: «La prestazione non è stata male, ma la sconfitta alla fine è sicuramente un risultato doloroso». Dal settembre 2023, da quando cioè si è seduto per la prima volta su quella panchina dell’Arabia Saudita, l’ex c.t azzurro ha collezionato solo sette vittorie in 17 partite. Questa settimana, prima della partita, Mancini ha avuto un piccolo sfogo in conferenza stampa, per il numero eccessivo, secondo lui, di giocatori stranieri che giocano nel campionato saudita che lascerebbe la nazionale priva di buoni giocatori da impiegare. Ilnapolista.it - Arabia, Mancini litiga con un giornalista: «Vuoi vedere il mio conto in banca?» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Robertonon trova serenità neanche sulla panchina dell’Saudita. La sua squadra ieri ha perso contro il Giappone 2-0 e il presidente federale Yasser Al-Meshal ha chiesto scusa davanti alle telecamere: «La prestazione non è stata male, ma la sconfitta alla fine è sicuramente un risultato doloroso». Dal settembre 2023, da quando cioè si è seduto per la prima volta su quella panchina dell’Saudita, l’ex c.t azzurro ha collezionato solo sette vittorie in 17 partite. Questa settimana, prima della partita,ha avuto un piccolo sfogo in conferenza stampa, per il numero eccessivo, secondo lui, di giocatori stranieri che giocano nel campionato saudita che lascerebbe la nazionale priva di buoni giocatori da impiegare.

