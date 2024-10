Apre un pacco di Shein e trova uno scorpione: “Pensavo fosse un giocattolo, poi si è mosso” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Una studentessa di 18 anni ha avuto una scoperta scioccante all’apertura di un pacco ricevuto da Shein: un vero scorpione vivo. L’incidente è avvenuto a Bristol, in Inghilterra, dove Sofia Alonso Mossinger, studentessa di ingegneria elettrica ed elettronica, ha deciso di documentare su social media l’anteprima di un paio di stivali appena ordinati. “Ho pensato che fosse un giocattolo, ma quando ho aperto la cerniera, ha iniziato a muoversi”, ha dichiarato la ragazza. Le sue urla di panico hanno attirato l’attenzione dei coinquilini, tutti studenti dell’Università di Bristol.Leggi anche: 883, Mauro Repetto parla di Max Pezzali: «Non ci cerchiamo. Ho scritto ‘Gli Anni’ ma non l’ho voluta firmare» Dopo essersi resa conto che all’interno del pacco c’era uno scorpione vivo, Sofia ha immediatamente richiuso la confezione e l’ha portata fuori dalla sua stanza. Thesocialpost.it - Apre un pacco di Shein e trova uno scorpione: “Pensavo fosse un giocattolo, poi si è mosso” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Una studentessa di 18 anni ha avuto una scoperta scioccante all’apertura di unricevuto da: un verovivo. L’incidente è avvenuto a Bristol, in Inghilterra, dove Sofia Alonso Mossinger, studentessa di ingegneria elettrica ed elettronica, ha deciso di documentare su social media l’anteprima di un paio di stivali appena ordinati. “Ho pensato cheun, ma quando ho aperto la cerniera, ha iniziato a muoversi”, ha dichiarato la ragazza. Le sue urla di panico hanno attirato l’attenzione dei coinquilini, tutti studenti dell’Università di Bristol.Leggi anche: 883, Mauro Repetto parla di Max Pezzali: «Non ci cerchiamo. Ho scritto ‘Gli Anni’ ma non l’ho voluta firmare» Dopo essersi resa conto che all’interno delc’era unovivo, Sofia ha immediatamente richiuso la confezione e l’ha portata fuori dalla sua stanza.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“È un orrore”. Ordina vestiti su Shein - quando apre il pacco comincia a urlare. Cosa c’era dentro - . Invece di uccidere lo scorpione i ragazzi hanno preferito metterlo in un contenitore. E la Shein cosa ha detto? L’azienda è stata contattata e ha affermato di aver aperto indagini sul caso. È stato spaventoso” ha raccontato la giovane. In passato è arrivato un ‘verdetto’ piuttosto negativo, da parte della rivista tedesca Oko-test, sui prodotti di questa azienda “la maggior parte dei ... (Caffeinamagazine.it)

Shein - la denuncia di Emma : “Ho ordinato dei vestiti - ma quando ho aperto il pacco era pieno di vermi - potrei vomitare” - Stavolta è una ragazza di nome Emma a denunciare di aver fatto una scoperta disgustosa nel pacco di abiti che le è stato recapitato a casa: vermi. “Potrei vomitare proprio adesso”, conclude disgustata. Shein è la famosissima azienda cinese di e-commerce, specializzata in abbigliamento. Come appena accennato, recentemente al colosso cinese del fast fashion è stato contestato il fatto di ... (Thesocialpost.it)

“Ho ordinato dei vestiti su Shein - ma quando ho aperto il pacco era pieno di vermi : potrei vomitare” - Non è la prima volta che Shein finisce nell’occhio del ciclone per una serie di mancanze che privano gli indumenti venduti della sicurezza minima in termini di packaging, salute e diritti umani. “Potrei vomitare proprio adesso”, spiega Emma nel video. coad. L’ordine è stato fatto, a quanto afferma la ragazza, su Shein, il colosso cinese di e-commerce specializzato in abbigliamento. (Ilfattoquotidiano.it)