Biccy.it - Yulia preoccupata di essere troppo famosa dopo il Grande Fratello, Javier la ridimensiona: “Ma chi ti c**a”

(Di giovedì 10 ottobre 2024)Bruschi oggi, parlando conMartinez e MariaVittoria Minghetti, si è impossessata dell’anima di Anita Olivieri e proprio come lei ha confessato didalla troppa fama che può regalarle un’esperienza come il. “? Beh, non potrai più andare a giro così e fare tipo ‘ehy raga ciao sono tornata in città‘ perché non sarai la persona di prima e non potrai andare a fare la scema a giro, sei comunque uscita da un programma che è abbastanza seguito. Io anche prima ho sempre avuto un certo contegno, essendo una ragazza. Non possiamo sapere le possibilità che abbiamoquesto contesto.di qui andrai in dei posti, farai delle interviste”.