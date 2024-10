Quotidiano.net - Verso un mondo sostenibile. Gli obiettivi dell’Agenda 2030

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Reintrodotta come materia di studio del percorso scolastico nel 2019, l’educazione civica oggi mette in primo piano la sostenibilità. Uno dei suoi principali scopi è infatti permettere agli studenti di comprendere le finalità e glidi sviluppo sostenibili previsti dall’Agendadell’Onu, mettendoli in relazione con le emergenze sociali e ambientali ai diversi livelli, dal globale al locale, e di conseguenza, valutare le proprie e le altrui scelte e stili di vita alla luce deglidi sostenibilità. L’Agendaper lo Sviluppoè un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’Onu.