Vaccini nelle Marche, al via contro influenza e Covid: da quando e cosa sapere (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si parte il 15 ottobre in regione con la campagna stagionale contro i virus respiratori e non solo. Ecco chi è invitato a vaccinarsi e dove recarsi: le informazioni utili Ilrestodelcarlino.it - Vaccini nelle Marche, al via contro influenza e Covid: da quando e cosa sapere Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si parte il 15 ottobre in regione con la campagna stagionalei virus respiratori e non solo. Ecco chi è invitato a vaccinarsi e dove recarsi: le informazioni utili

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Toscana - vaccini contro influenza e Covid : dal 7 ottobre anche da medici di famiglia e pediatri - Prosegue in Toscana la campagna di vaccinazione contro l’influenza e il Covid-19. . gli anziani delle Rsa è iniziata il 1 ottobre 2024, mentre da lunedì 7 ottobre ci si potrà vaccinare anche presso l’ambulatorio del proprio medico di famiglia o pediatra di libera scelta L'articolo Toscana, vaccini. (Firenzepost.it)

Vaccini contro influenza e Covid-19 - dal 7 ottobre anche presso medici di famiglia e pediatri - Vaccinazione contro l’influenza e il Covid-19 in corso in Toscana. Per gli anziani delle Rsa è iniziata il 1 ottobre, mentre da lunedì 7 ottobre ci si potrà vaccinare invece presso l’ambulatorio del proprio medico di famiglia o pediatra di libera scelta. I due vaccini sono offerti... (Arezzonotizie.it)

Vaccini - Signorelli (Nitag) : "Equità di offerta anche contro virus sinciziale" - (Adnkronos Salute) - "Auspico che ci sia un'equità di offerta delle vaccinazioni perché rischiamo di avere, e in parte sta già succedendo, Regioni più sensibili al tema, con più risorse tecniche ed economiche, che fanno proposte innovative, e altre Regioni che invece rimangono indietro" . Roma, 2 ott. (Ilgiornaleditalia.it)