Ilrestodelcarlino.it - Una raffica di colpi. Esplosioni, furti e fughe: la banda dei bancomat ora rischia il processo

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Unaspecializzata che assaliva gli sportellidi banche e uffici postali con la tecnica della "marmotta" introducendo polvere esplosiva in un contenitore metallico per poi farla deflagrare con un innesco. Nove imessi a segno, tra quelli tentati e quelli invece andati a buon fine, nella provincia di Ancona e alcuni anche in quella di Macerata, in tre anni e con un bottino quantificato complessivamente in almeno 200mila euro (uno ad Ostra da solo fruttò quasi 60mila euro). Per 11 persone la Procura dorica ha chiesto ile lunedì doveva tenersi l’udienza preliminare per tutti ma dei difetti di notifica hanno fatto slittare l’udienza al 17 dicembre. In quella data la giudice Francesca De Palma dovrà decidere se mandarli ao meno. Alcuni imputati potrebbero chiedere di accedere a riti alternativi.