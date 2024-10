Agi.it - Una pesante ondata di maltempo investe l'Italia

(Di giovedì 10 ottobre 2024) AGI - Una nuova perturbazione sta portando unadisulle regioni del Nordcon piogge, temporali e nubifragi. È un autunno decisamente dinamico, caratterizzato da fasi alterne e temperature che variano in continuazione. Nella giornata di oggi è atteso qualche fenomeno sparso anche sulle regioni centrali mentre al Sud il tempo si manterrà più asciutto. Da domani deciso miglioramento con spazi di sereno sempre più ampi grazie a un promontorio anticiclonico in rimonta entro il secondo weekend del mese. All'inizio della prossima settimana, non si esclude una breve ottobrata per l'con temperature in rialzo di diversi gradi al di sopra delle medie del periodo. Secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteono la seconda decade di ottobre sarà nel complesso più stabile.