Tvpertutti.it - Un posto al sole, anticipazioni 10 ottobre 2024: una sorpresa per Ida

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Ida Kovalenko sarà destinataria di uninaspettata ad Unal, come svelano ledell'episodio della soap opera partenopea che andrà in onda giovedì 10. La giovane polacca, di recente, è stata messa a dura prova dal processo a carico di Lara Martinelli e di sua zia Magdalena in relazione alla vicinanza del piccolo Tommaso. Ida, in particolare, dopo aver ascoltato il consiglio di Diego Giordano, il quale l'ha sollecitata a combattere per cercare di riavere con sé suo figlio, ha denunciato la compravendita del bambino e ha affrontato gli attacchi di Magdalena in tribunale. La donna, infatti, ha stretto un'alleanza con Roberto Ferri per screditare la nipote ed impedirle di ottenere la custodia di Tommaso. La giovane Kovalenko sarà molto preoccupata per l'esito del processo in quanto sarà ormai imminente la sentenza del giudice.