Trump conferma: “Ho già vinto il dibattito con Kamala la bugiarda. Non ci sarà alcuna rivincita” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il tycoon spiega la sua decisione sottolineando come sia già "molto tardi nel processo (elettorale)". Comunque Harris non avrebbe fatto nulla di diverso da Joe Biden, come chiarito da lei, "quindi non c'è bisogno di un dibattito" L'articolo Trump conferma: “Ho già vinto il dibattito con Kamala la bugiarda. Non ci sarà alcuna rivincita” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Trump conferma: “Ho già vinto il dibattito con Kamala la bugiarda. Non ci sarà alcuna rivincita” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il tycoon spiega la sua decisione sottolineando come sia già "molto tardi nel processo (elettorale)". Comunque Harris non avrebbe fatto nulla di diverso da Joe Biden, come chiarito da lei, "quindi non c'è bisogno di un" L'articolo: “Ho giàilconla. Non ci” proviene da Il Difforme.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Musk show con Trump : "Come si giudica un carattere..." - democratici travolti - «L'altra parte vuole togliervi la libertà di parola. «Torno a Butler per un messaggio: vinceremo le elezioni, renderemo l'America di nuovo grande», ha detto Trump durante il comizio. La vera prova del carattere di qualcuno è il modo in cui si comporta sotto il fuoco nemico. Il candidato alla presidenza degli Stati Uniti, l'ex presidente Donald Trump, di nuovo a Butler, in ... (Iltempo.it)

Trump infiamma il Medio Oriente : come dovrebbe rispondere Israele - . L'ex presidente, parlando a un evento per la campagna elettorale in North Carolina, ha fatto riferimento a una domanda posta questa settimana al presidente Joe Biden sulla possibilità che Israele colpisca l'arsenale nucleare iraniano. «Tutti e sette concordiamo sul fatto che gli israeliani hanno il diritto di reagire, ma devono rispondere in modo proporzionato», ha aggiunto, riferendosi ... (Iltempo.it)

Renzi come Trump - il "volantino" per dare addosso a Meloni fa infuriare il Pd - . Di quelle imbarazzanti, perché l'idea di prendere una card da supermercato con gli aumenti dei prezzi dei singoli prodotti, è venuta prima a Donald Trump che voleva dimostrare i rincari durante l'amministrazione Biden. E dal Pd c'è già chi mugugna per il "prestito" di Italia Viva a Trump. Semplice, basta modificare la card del candidato repubblicano alle presidenziali Usa, si saranno detti ... (Iltempo.it)