Cityrumors.it - Sterminata un’intera famiglia: colpa dello smartphone in carica

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Episodio drammatico accaduto in Spagna che ripropone il problema della sicurezza quando lasciamo in carica i nostri device durante la notte L’improvvisa quanto inaspettata esplosione della batteria di un telefono cellulare sotto carica, ha provocato un incendio nel quale unaè stata letteralmente. Il fatto è accaduto nella notte tra domenica e lunedì scorso a Guillena, nella provincia di Siviglia in Andalusia nel sud della Spagna. I fumi tossici sprigionati dall’incendio non hanno lasciato scampo ai quattro componenti dellanonostante i disperati tentativi dei vicini di casa e dei vigili del fuoco accorsi sul posto. L’esplosione della batteria stermina una– Cityrumnors.it – L’alta temperatura è il vero nemico delle batterie agli ioni di litio di cui sono oramai equipaggiati tutti i moderni smartphone.