Scontro sulle tasse, il governo sotto pressione (Di giovedì 10 ottobre 2024) Meloni smentisce l’aumento delle imposte, critiche dall’opposizione e tensioni nella maggioranza Il governo italiano si trova al centro di una nuova polemica sulle tasse, innescata dalle recenti dichiarazioni del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che ha annunciato una revisione catastale rivolta ai beneficiari del Superbonus. La reazione politica non si è fatta attendere: Giorgia Meloni è intervenuta prontamente con un video sui social, negando categoricamente qualsiasi aumento delle imposte. Ha sottolineato che l’intento del suo esecutivo è quello di ridurre la pressione fiscale, distinguendosi dai governi precedenti che, a suo dire, hanno invece gravato ulteriormente sui cittadini. Nonostante queste rassicurazioni, la questione ha sollevato tensioni all’interno della maggioranza. Romadailynews.it - Scontro sulle tasse, il governo sotto pressione Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Meloni smentisce l’aumento delle imposte, critiche dall’opposizione e tensioni nella maggioranza Ilitaliano si trova al centro di una nuova polemica, innescata dalle recenti dichiarazioni del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che ha annunciato una revisione catastale rivolta ai beneficiari del Superbonus. La reazione politica non si è fatta attendere: Giorgia Meloni è intervenuta prontamente con un video sui social, negando categoricamente qualsiasi aumento delle imposte. Halineato che l’intento del suo esecutivo è quello di ridurre lafiscale, distinguendosi dai governi precedenti che, a suo dire, hanno invece gravato ulteriormente sui cittadini. Nonostante queste rassicurazioni, la questione ha sollevato tensioni all’interno della maggioranza.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra - Conte : “Meloni faccia tosta - da suo governo tagli e aumenti tasse” - E in più il patto di stabilità prospetta tagli per 13 miliardi. Chi l’ha sottoscritto? Giorgia Meloni con questo governo”: così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, davanti a Montecitorio, in risposta al video pubblicato sui social dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni in cui la premier ha detto che il suo esecutivo “non aumenterà le tasse e non chiederà nuovi sacrifici ... (Lapresse.it)

Meloni : “falso che il governo vuole aumentare le tasse - le abbassiamo” - In un video pubblicato sui social, il presidente del Consiglio afferma: “Noi le tasse le abbassiamo, come sanno bene i lavoratori dipendenti, le mamme lavoratrici e le partite Iva. Allora voglio essere chiara ancora una volta,. . . . Giorgia Meloni smentisce le voci secondo cui il governo “vorrebbe aumentare le tasse che gravano sui cittadini: è falso”. (Imolaoggi.it)

Manovra - il video di Meloni sui social : "È falso che il governo aumenterà le tasse" - Le tasse non aumenteranno. Parole di Giorgia Meloni. Nel giorno in cui il ministro Giorgetti conferma che ci sarà un "allineamento" delle accise su benzina e diesel, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni smentisce categoricamente le voci di un possibile aumento delle tasse da parte del... (Today.it)