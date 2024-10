Lanazione.it - Rinnovabili, a Impresa Campus Unifi trionfano i progetti sulle comunità energetiche

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Firenze, 10 ottobre 2024 – Lee la possibilità di sfruttare al 100% l’energia da loro prodotta sono al centro deivincitori della diciassettesima edizione di “”, il percorso di formazione per la cultura d’giovanile organizzato dall’Università di Firenze. Realizzato in collaborazione con Fondazione per la ricerca e l’innovazione, con il contributo di Fondazione CR Firenze e il supporto di Federmanager, il percorso si è concluso oggi con l’evento finale in aula magna, a San Marco. Nove i team composti da giovani laureati o laureandi dell’ateneo fiorentino che si sono sfidati presentando i lorodi, nati all’interno del percorso formativo. Una giuria di esperti ha decretato le tre migliori idee. Ebbene, sul podio più alto è salito il gruppo di MOLEtech.