Liberoquotidiano.it - **Quirinale: Nato e crisi ucraina, Mattarella a Cracovia per Vertice Arraiolos**

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (Adnkronos) - Le prospettive di approfondimento delle relazioni transatlantiche in tempi di sfide e minacce globali, cercando di rafforzare la cooperazione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti, con un'attenzione particolare alla, vista anche la sede che ospiterà l'incontro. Il Presidente della Repubblica, Sergio, sarà da stasera in Polonia, a, dove domani si svolgerà il ventunesimo incontro del Gruppo Arraiolos, ilinformale che riunisce i Capi di Stato non esecutivi dell'Unione europea. Sullo sfondo le imminenti elezioni presidenziali americane e l'assunzione del semestre di presidenza europea da parte di Varsavia a partire dal prossimo primo gennaio.