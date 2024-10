Problema in volo per aereo Ryanair che andava a Londra, torna a Brindisi (Di giovedì 10 ottobre 2024) A causa dell’accensione di alcune spie, rilevate dal pilota quando era già in volo, l’aereo Ryanair partito da Brindisi alle 11:50 e diretto a Londra è rientrato a terra dopo circa 40 minuti. Tutti i passeggeri sono stati fatti scendere dal velivolo per effettuare alcuni controlli, ma non sono state segnalate emergenze di alcun tipo. La nuova partenza per Londra è stimata poco dopo le 14. Quello Feedpress.me - Problema in volo per aereo Ryanair che andava a Londra, torna a Brindisi Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di giovedì 10 ottobre 2024) A causa dell’accensione di alcune spie, rilevate dal pilota quando era già in, l’partito daalle 11:50 e diretto aè rientrato a terra dopo circa 40 minuti. Tutti i passeggeri sono stati fatti scendere dal veliper effettuare alcuni controlli, ma non sono state segnalate emergenze di alcun tipo. La nuova partenza perè stimata poco dopo le 14. Quello

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Aereo Ryanair diretto a Londra rientra a Brindisi - spie accese durante il volo : ma non c'era nessuna avaria - Un aereo Ryanair è tornato a Brindisi 40 minuti dopo il decollo: era diretto a Londra, al rientro non è stata segnalata nessuna avaria. (Notizie.virgilio.it)

Volo Ryanair Brindisi-Londra costretto a tornare indietro e sbarcare passeggeri : spie di guasto a bordo - L'allarme su un volo partito da Brindisi questa mattina alle 11:50 e rientrato nello stesso aeroporto dove è atterrato dopo circa 40 minuti. Dopo l'accensione delle spie, il pilota infatti ha subito interrotto il volo e ha invertito la rotta.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Ancora problemi su un volo Ryanair - l’aereo costretto a tornare a Brindisi - E’ il quarto guasto in pochi giorni che coinvolge aereo della compagnia aerea irlandese. Brindisi, 10 ottobre 2024 – Ancora problemi per Ryanair. Infine, era il primo ottobre qualche in pista a Orio al Serio sono scoppiati i pneumatici di un boeing: anche in questo caso si trattava di un velivolo Ryanair. (Quotidiano.net)