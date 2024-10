Ilrestodelcarlino.it - Presidio Cgil davanti all’ospedale

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Una sanità che resti pubblica, che difenda i suoi lavoratori, che eroghi servizi di qualità nei tempi giusti. Sono le richieste che il sindacatoha portato inMurri, proprio nei giorni in cui ad Ancona si svolge il G7 sulla salute. Il segretario della, Alessandro De Grazia, spiega: "Oggi purtroppo tant persone rinunciano a curarsi perché non possono aspettare le liste d’attesa infinite. La rete ospedaliera è poco efficiente e chi può si cura fuori regione. La situazione del pronto soccorso è ormai cronica, siamo in piedi solo grazie ai medici delle cooperative e non è più possibile andare avanti così. Il poco personale che c’è è sottoposto a turni massacranti e le retribuzioni a questo punto non sono adeguate alle tante responsabilità che ciascuno deve prendersi".