One health e salute globale perché il G7 è un’occasione da non sprecare La riflessione di Lucaselli

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il G7rappresenta un momento cruciale nel dibattitosu un tema di vitale importanza come quello della. La consapevolezza acquisita durante l’esperienza della pandemia di Covid-19 ha imposto l’obbligo di discutere di procedure e di scienza in modo trasversale tra tutte le nazioni. In questo contesto la presidenza italiana assume un ruolo fondamentale, poiché attraverso il G7 si potranno individuare criteri, metodologie e collaborazioni scientifiche fino a oggi non contemplate. Si tratta, dunque, didi estrema rilevanza non solo per l’Italia ma, più in generale, per il dibattito sullapubblica a livello internazionale.