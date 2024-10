#NoiSiamoLeScuole: due nuove istituti in provincia di Gorizia grazie al PNRR (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha presentato questa settimana un nuovo video racconto nell’ambito del progetto #NoiSiamoLeScuole. Protagoniste sono le scuole primarie “Dante Alighieri” di Gradisca d’Isonzo e “Amelio Cuzzi” di Monfalcone, entrambe situate nella provincia di Gorizia, che saranno ricostruite grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questo investimento rientra in un più ampio programma che prevede la costruzione di 212 nuove scuole, progettate per essere sicure, inclusive, innovative e sostenibili. L'articolo #NoiSiamoLeScuole: due nuove istituti in provincia di Gorizia grazie al PNRR . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha presentato questa settimana un nuovo video racconto nell’ambito del progetto. Protagoniste sono le scuole primarie “Dante Alighieri” di Gradisca d’Isonzo e “Amelio Cuzzi” di Monfalcone, entrambe situate nelladi, che saranno ricostruiteai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (). Questo investimento rientra in un più ampio programma che prevede la costruzione di 212scuole, progettate per essere sicure, inclusive, innovative e sostenibili. L'articolo: dueindial

