Neres, Juan Jesus e Politano: nessun collegamento tra i furti e rapine ai calciatori del Napoli (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sui tre raid avvenuti a Napoli indaga la Polizia di Stato; al momento non sono emersi collegamenti che possano far pensare a una regia. Fanpage.it - Neres, Juan Jesus e Politano: nessun collegamento tra i furti e rapine ai calciatori del Napoli Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sui tre raid avvenuti aindaga la Polizia di Stato; al momento non sono emersi collegamenti che possano far pensare a una regia.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Politano - Neres - Juan Jesus vittime della criminalità a Napoli. Gli investigatori escludono una regia unica - Oltre a Politano, tentato furto anche a Juan Jesus. Per il momento gli investigatori della Polizia di Stato di Napoli escludono che ci sia una regia unica. Il calciatore ha già sporto denuncia. Toccherà agli inquirenti stabilire se intorno alla capolista si sta creando un clima pericoloso. Gli investigatori escludono una regia unica sembra essere il primo su ilNapolista. (Ilnapolista.it)

NM Live – Napoli : Conte tra i migliori allenatori della storia - Neres è un giocatore molto valido - NM LIVE – Antonio Corbo: “Il Napoli sta dimostrando di riuscire a superare anche ostacoli imprevisti, Conte tra i migliori allenatori della storia” NTONIO CORBO, editorialista di Repubblica: “Do una notizia, è stata rubata la macchina di Politano e credo stiano venendo presi di mira i calciatori del Napoli da una parte di popolazione che non fa parte della vera napoletanità e della vera ... (Terzotemponapoli.com)

NM Live – Conte sta plasmando il Napoli a sua immagine e somiglianza - Neres merita tanto spazio - Arbitri? C’è un momento di sbandamento, è figlio di un periodo non facile per la stessa classe arbitrale al suo interno. Quando sei organizzato e sai cosa fare in campo diventa tutto più facile. NM LIVE – Max Esposito: “Conte? E’ un allenatore all’antica ma anche moderno, sta plasmando la squadra a sua immagine e somiglianza, Neres sarà importante” MASSIMILIANO ESPOSITO, ex attaccante del ... (Terzotemponapoli.com)