Nations League 2024/2025, come funziona e cosa succede a pari punti (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nations League 2024/2025: ecco come funziona la classifica in caso di arrivo a pari punti nel corso della fase a gironi. La competizione entra nel vivo e le Nazionali della Lega A vogliono il titolo che nell’ultima edizione ha conquistato la Spagna e che ha visto trionfare nel corso degli anni prima il Portogallo e poi la Francia. Sono quattro i gironi della Lega A da cui usciranno le otto compagini che disputeranno i quarti di finale: le prime due classificate di ciascun girone avanzano infatti alla fase a eliminazione diretta. Ma ogni piazzamento è importante, data che le ultime classificate vanno in Lega B e le terze invece andranno allo spareggio per non retrocedere. Per questo motivo è essenziale anche conoscere il regolamento in caso di arrivo a pari punti in classifica. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024): eccola classifica in caso di arrivo anel corso della fase a gironi. La competizione entra nel vivo e le Nazionali della Lega A vogliono il titolo che nell’ultima edizione ha conquistato la Spagna e che ha visto trionfare nel corso degli anni prima il Portogallo e poi la Francia. Sono quattro i gironi della Lega A da cui usciranno le otto compagini che disputeranno i quarti di finale: le prime due classificate di ciascun girone avanzano infatti alla fase a eliminazione diretta. Ma ogni piazzamento è importante, data che le ultime classificate vanno in Lega B e le terze invece andranno allo spareggio per non retrocedere. Per questo motivo è essenziale anche conoscere il regolamento in caso di arrivo ain classifica.

