Milan, da titolare a oggetto misterioso: che fine ha fatto Strahinja Pavlovic? (Di giovedì 10 ottobre 2024) Milan, che fine ha fatto Strahinja Pavlovic? Il difensore serbo dopo un ottimo inizio di stagione è stato messo ai margini. Ecco il motivo Da titolare fisso con un ottimo impatto nella nostra Serie A a oggetto misterioso. Ma che fine ha fatto Strahinja Pavlovic? E' questa la domanda che molti tifosi del Milan si stanno facendo dopo aver assistito alla seconda sconfitta di questo campionato. Sì, perché il difensore serbo aveva iniziato con il piede giusto la sua avventura con il club di via Aldo Rossi. Un'ottima gara contro il Parma, nonostante la sconfitta per 2-1, e un grande goal nel pareggio per 2-2 dell'Olimpico contro la Lazio. Un'altra buona prestazione senza sbavature con il Venezia. E poi il buio. Il motivo? Sicuramente la crescita, anzi l'esplosione di Matteo Gabbia, che è stata davvero impressionante e ha costretto Paulo Fonseca a dover compiere delle scelte.

