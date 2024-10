Lutto per Veronica Gentili: l'assenza a Le Iene e la dedica affettuosa di Max Angioni (Di giovedì 10 ottobre 2024) La conduttrice di Le Iene non ha preso parte alla seconda puntata del programma a causa della scomparsa del padre Giuseppe. «Tutta la famiglia de Le Iene ti abbraccia forte, Vero», ha commentato Angioni Vanityfair.it - Lutto per Veronica Gentili: l'assenza a Le Iene e la dedica affettuosa di Max Angioni Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La conduttrice di Lenon ha preso parte alla seconda puntata del programma a causa della scomparsa del padre Giuseppe. «Tutta la famiglia de Leti abbraccia forte, Vero», ha commentato

“Poche ore fa è venuto a mancare l’amato papà di Veronica Gentili” : l’annuncio di Max Angioni a Le Iene - . IL CORDOGLIO DELLA REDAZIONE DEL FATTO QUOTIDIANO“Gli amici del Fatto Quotidiano si stringono a Veronica Gentili, ai suoi fratelli e famigliari per la scomparsa del caro papà Giuseppe”. Sembrava ci fosse una speranza e invece, poche ore fa, mentre eravamo in prova, Veronica è stata ancora chiamata perché suo papà Giuseppe purtroppo è venuto a mancare”, ha aggiunto il comico. (Ilfattoquotidiano.it)

