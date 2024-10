L’uragano Milton travolge la Florida: ci sono i primi morti, oltre 2 milioni di persone senza elettricità (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'uragano Milton è arrivato in Florida. La "tempesta del secolo" ha toccato terra nella Tampa Bay nella notte, poco dopo le 2, ora italiana, facendo le prime vittime. Attualmente è sceso a categoria 2, ma per le autorità "il peggio deve ancora arrivare". Fanpage.it - L’uragano Milton travolge la Florida: ci sono i primi morti, oltre 2 milioni di persone senza elettricità Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'uraganoè arrivato in. La "tempesta del secolo" ha toccato terra nella Tampa Bay nella notte, poco dopo le 2, ora italiana, facendo le prime vittime. Attualmente è sceso a categoria 2, ma per le autorità "il peggio deve ancora arrivare".

Milton tiene con il fiato sospeso la Florida. Biden avverte : "È la tempesta del secolo" - L’uragano Milton spaventa la Florida. Il messaggio di ieri ai residenti nelle zone più a rischio era chiaro: "Ascoltate la autorità e se dovete evacuare fatelo ora. È una questione di vita o di morte", ha avvertito il presidente degli Usa, Joe Biden. Migliaia i voli cancellati. La fuga dalle aree costiere e più esposte è già iniziata fra lunghe code in autostrada e distributori di benzina a secco. (Quotidiano.net)

L’uragano Milton ha toccato terra in Florida : i 19 tornado - gli allagamenti - le vittime - In uno stato già colpito dall’uragano Helene due settimane fa, è stato ordinato a due milioni di persone di evacuare e milioni di altre vivono nel percorso previsto della tempesta. L’uragano Milton, «la tempesta del secolo», ha toccato terra a Siesta Key nella Tampa Bay, nella Florida sudoccidentale che si affaccia sul Golfo del Messico. (Open.online)

Milton spaventa la Florida. Biden : «Ascoltate le autorità è una questione di vita o di morte» - Sotto ordine di evacuazione obbligatorio ci sono circa 5,9 milioni di persone, ma sul numero esatto di chi ha con certezza lasciato la propria abitazione è il caos. Se Milton colpirà Tampa da categoria 3 o maggiore, le perdite potrebbero aggirarsi sui 75 miliardi di dollari. Quando l’uragano toccherà terra probabilmente sarà un categoria 3 o 4 e attraverserà la penisola della Florida che lascerà ... (Open.online)

Uragano Milton - il racconto dalla Florida : “La gente si è preparata come poteva - preoccupati per il dopo” - Fanpage. Continua a leggere . L'uragano Milton è stato definito il "peggiore degli ultimi 100 anni" e per giorni le autorità della costa occidentale della Florida hanno invitato la popolazione a mettersi al sicuro. it ha intervistato Paolo Mangia, vicepresidente di Casa Italia, associazione di Miami che fa rete tra le comunità italiane dello Stato: "Fondamentale comprare acqua e viveri perché ... (Fanpage.it)

Uragano Milton colpisce la Florida : “Sono le ore più dure” - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 30 della serata americana del 9 ottobre scaricando la sua potenza nella zona della contea di Sarasota con pioggia e raffiche di vento a oltre 120 miglia orarie, quasi km l'ora. (Webmagazine24.it)