LIVE Italia-Belgio 2-1, Nations League calcio in DIRETTA: inizia il secondo tempo! (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46? Inizi il secondo tempo! 21.34 Grande partita dell’Italia che parte subito in vantaggio con Cambiaso e raddoppia con Retegui. Ma l’ingenua espulsione di Pellegrini cambia tutto, portando all’accorcio del risultato da parte del Belgio. A tra poco per il secondo tempo! 47? Finisce il primo tempo, Italia-Belgio 2-1. 45? Ci saranno solo due minuti di recupero. 43? Cambiaso a giro sfiora il secondo palo. 41? Gol di De Cuyper su punizione, Italia-Belgio 2-1. 39? VAR, rosso per Lorenzo Pellegrini, cambiata la decisione dell’arbitro, Italia in dieci uomini. 37? Giallo per Lorenzo Pellegrini, fallo a centrocampo su Theate. 35? Cambiaso protegge perfettamente su Trossard. 33? Retegui non riesce ad arrivare al tiro da dentro l’area di rigore. 31? Grande partita anche di Pellegrini tra le linee. 29? Belgio in grave difficoltà sulle fasce. Oasport.it - LIVE Italia-Belgio 2-1, Nations League calcio in DIRETTA: inizia il secondo tempo! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA46? Inizi il! 21.34 Grande partita dell’che parte subito in vantaggio con Cambiaso e raddoppia con Retegui. Ma l’ingenua espulsione di Pellegrini cambia tutto, portando all’accorcio del risultato da parte del. A tra poco per il! 47? Finisce il primo2-1. 45? Ci saranno solo due minuti di recupero. 43? Cambiaso a giro sfiora ilpalo. 41? Gol di De Cuyper su punizione,2-1. 39? VAR, rosso per Lorenzo Pellegrini, cambiata la decisione dell’arbitro,in dieci uomini. 37? Giallo per Lorenzo Pellegrini, fallo a centrocampo su Theate. 35? Cambiaso protegge perfettamente su Trossard. 33? Retegui non riesce ad arrivare al tiro da dentro l’area di rigore. 31? Grande partita anche di Pellegrini tra le linee. 29?in grave difficoltà sulle fasce.

LIVE – Paolini-Yuan 6-4 6-3 - secondo turno Wta Wuhan 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Le due giocatrici sono pianificate come quinto ed ultimo incontro di giornata sul Centre Court, al termine dell'altro secondo turno tra la cinese Qinwen Zheng e la wild card rumena Jaqueline Cristian in programma non prima delle ore 13. PRIMO SET – Torna avanti di un break Paolini, 5-4. PRIMO SET – Una palla break per Paolini, 30-40.

PRIMO SET – Continuano le difficoltà al servizio di Yuan, 40-ad. PRIMO SET – Si va ai vantaggi, ancora fallosa Paolini. L'azzurra si è aggiudicata in tre set l'unico precedente disputato nell'ottobre del 2023 e partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. SECONDO SET – Importante rimanere attaccati al set, 0-30.

PRIMO SET – Arriva il contro break, 4-2. La sua avversaria, infatti, oltre a disporre di un ottimo tennis, potrà contare anche sul supporto del pubblico di casa.