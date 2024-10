La droga dilaga nella Tuscia, sequestrati sei chili in un mese | VIDEO (Di giovedì 10 ottobre 2024) sequestrati sei chili di droga in un mese. È il risultato della lotta allo spaccio che i carabinieri portano avanti senza sosta nella Tuscia. Grazie a queste operazioni di contrasto, spesso lunghe e articolate, solo nel mese di settembre sono stati sequestrati circa sei chili di sostanze Viterbotoday.it - La droga dilaga nella Tuscia, sequestrati sei chili in un mese | VIDEO Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)seidiin un. È il risultato della lotta allo spaccio che i carabinieri portano avanti senza sosta. Grazie a queste operazioni di contrasto, spesso lunghe e articolate, solo neldi settembre sono staticirca seidi sostanze

