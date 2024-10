Il 12 ottobre torna la raccolta alimentare nei punti vendita Unicoop Firenze (Di giovedì 10 ottobre 2024) Firenze, 10 ottobre 2024 - torna il 12 ottobre, in oltre 120 punti vendita Unicoop Firenze, la raccolta alimentare promossa dalla Fondazione Il Cuore si scioglie insieme a Unicoop Firenze, con la collaborazione delle sezioni soci, di Caritas e delle oltre 200 associazioni che la cooperativa affianca nelle iniziative di contrasto all’emergenza alimentare. La raccolta, presentata oggi, vedrà impegnati oltre 2000 volontari che, per tutta la giornata, raccoglieranno e smisteranno i prodotti che poi saranno consegnati alle mense, agli empori e alle famiglie toscane.   L'organizzazione è quella della filiera corta: i prodotti donati da soci e clienti verranno direttamente ritirati dalle associazioni e dalle Caritas della regione, arrivando in poco tempo sulle tavole dei bisognosi, nelle mense solidali e negli empori della solidarietà . Lanazione.it - Il 12 ottobre torna la raccolta alimentare nei punti vendita Unicoop Firenze Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), 102024 -il 12, in oltre 120, lapromossa dalla Fondazione Il Cuore si scioglie insieme a, con la collaborazione delle sezioni soci, di Caritas e delle oltre 200 associazioni che la cooperativa affianca nelle iniziative di contrasto all’emergenza. La, presentata oggi, vedrà impegnati oltre 2000 volontari che, per tutta la giornata, raccoglieranno e smisteranno i prodotti che poi saranno consegnati alle mense, agli empori e alle famiglie toscane.   L'organizzazione è quella della filiera corta: i prodotti donati da soci e clienti verranno direttamente ritirati dalle associazioni e dalle Caritas della regione, arrivando in poco tempo sulle tavole dei bisognosi, nelle mense solidali e negli empori della solidarietà .

