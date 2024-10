Ilrestodelcarlino.it - I ricordi e la giovinezza : "Venivo a Modena in corriera e scendevo proprio qui davanti"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il teatro Storchi, con il suo parquet lucidato di fresco e le sue poltrone di velluto rosso, nuove di zecca, non poteva avere una ‘ouverture’ più clamorosa di questa: la presentazione del libro di Vasco, con le troupe e gli inviati di testate e tg nazionali, ha portato la sala di largo Garibaldi sui teleschermi di tutta Italia. "Che bello tornare in questo teatro – ha confidato Vasco –. Ricordo che da ragazzo, avevo 11 anni, io arrivavo da Zocca ain pullman equi,allo Storchi. Poi a piedi facevo tutti i viali, come mi aveva insegnato la mamma, e andavo a lezione di canto dal maestro Bononcini. Fului a prepararmi per partecipare all’Usignolo d’oro. Però, se non ricordo male, la finalissima si tenne nell’altro teatro, al Comunale: beh, oggi li abbiamo gemellati con le mie liriche".