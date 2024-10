Gudmundsson assolto dalle accuse di ‘cattiva condotta sessuale’ (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’attaccante della Fiorentina, Albert Gudmundsson, è stato assolto dalle accuse di ‘cattiva condotta sessuale’. Lo riporta il portale islandese Visir. Il verdetto è stato pronunciato dal tribunale distrettuale di Reykjavík poco prima dell’una di oggi. Lapresse.it - Gudmundsson assolto dalle accuse di ‘cattiva condotta sessuale’ Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’attaccante della Fiorentina, Albert, è statodi. Lo riporta il portale islandese Visir. Il verdetto è stato pronunciato dal tribunale distrettuale di Reykjavík poco prima dell’una di oggi.

