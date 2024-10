Grande Fratello stasera non va in onda: perché Mediaset cancella puntata (Di giovedì 10 ottobre 2024) Stop al Grande Fratello stasera, giovedì 10 ottobre 2024: non andrà in onda su Canale 5. Il pubblico, ormai abituato a seguire le dinamiche della casa due volte a settimana, dovrà attendere fino alla prossima settimana per scoprire cosa riserverà il reality show condotto da Alfonso Signorini. Ma perché questa improvvisa interruzione e cosa vedremo al posto del GF? La decisione di Mediaset di non trasmettere il Grande Fratello è dovuta alla concomitante partita di calcio della Nations League tra Italia e Belgio, in programma allo Stadio Olimpico di Roma. La sfida calcistica, trasmessa su Rai1, rappresenta un evento di Grande richiamo, capace di attirare milioni di spettatori. Mediaset ha quindi preferito evitare un confronto diretto con una competizione sportiva così rilevante, che avrebbe potuto penalizzare gli ascolti del reality show. Tvpertutti.it - Grande Fratello stasera non va in onda: perché Mediaset cancella puntata Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Stop al, giovedì 10 ottobre 2024: non andrà insu Canale 5. Il pubblico, ormai abituato a seguire le dinamiche della casa due volte a settimana, dovrà attendere fino alla prossima settimana per scoprire cosa riserverà il reality show condotto da Alfonso Signorini. Maquesta improvvisa interruzione e cosa vedremo al posto del GF? La decisione didi non trasmettere ilè dovuta alla concomitante partita di calcio della Nations League tra Italia e Belgio, in programma allo Stadio Olimpico di Roma. La sfida calcistica, trasmessa su Rai1, rappresenta un evento dirichiamo, capace di attirare milioni di spettatori.ha quindi preferito evitare un confronto diretto con una competizione sportiva così rilevante, che avrebbe potuto penalizzare gli ascolti del reality show.

LA NATIONS LEAGUE E DON MATTEO FANNO SPARIRE IL GRANDE FRATELLO DAL GIOVEDÌ - 45, arbitro Espen Eskas, è in diretta su Rai1, subito dopo il Tg1. . Non si tratta di una fuga inattesa dalla concorrenza. Italia-Belgio, fischio d’inizio alle 20. È una scelta già presa in precedenza ma coincide proprio con la riaccensione di Rai1 al giovedì, finora debole con Kostas. Telecronaca di Alberto Rimedio e Lele Adani, a bordocampo di Tiziana Alla. (Bubinoblog)

