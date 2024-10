Gran Premio modenese di Plogging, di corsa per ripulire le strade (Di giovedì 10 ottobre 2024) La pioggia imprevista non è bastata a fermare i volontari-atleti che hanno partecipato alla prima edizione del Gran Premio modenese di Plogging: una nuova disciplina sportiva nata dall'unione di corsa/camminata e raccolta rifiuti.Organizzato dall'associazione Plastic Free, insieme a Modena Modenatoday.it - Gran Premio modenese di Plogging, di corsa per ripulire le strade Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La pioggia imprevista non è bastata a fermare i volontari-atleti che hanno partecipato alla prima edizione deldi: una nuova disciplina sportiva nata dall'unione di/camminata e raccolta rifiuti.Organizzato dall'associazione Plastic Free, insieme a Modena

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scopri il Premio Andrea Parodi Un Evento Imperdibile di World Music con Antonello Salis e Altri Grandi Artisti - andreaparodi@gmail. Media Partner dell’Evento Il principale media partner dell’evento è Rai Radio1, che apporterà ulteriore visibilità alla manifestazione. Il Programma del Concerto Finale Il 10 ottobre inizieranno le esibizioni dei finalisti, che presenteranno il brano in gara e un secondo pezzo tratto dal loro repertorio personale. (Spettacolo.periodicodaily.com)

Gran Premio del Gusto - Maura Biagini prima classificata per l'aceto balsamico tradizionale - E’ di Maura Biagini il migliore Aceto Balsamico Tradizionale prodotto a Maranello nel 2024. E’ stata lei a classificarsi prima alla quindicesima edizione della competizione dedicata all’oro nero, organizzata dal Comitato Maranello Tipico, le cui premiazioni si sono svolte domenica 6 ottobre... (Modenatoday.it)

FOTO/ Sant’Agata de’ Goti - grande successo per il ‘Premio Mela Annurca d’Oro’ - Tempo di lettura: 3 minutiSi è svolta presso la suggestiva Villa Izzo di Bagnoli (Sant’Agata de’ Goti) la prima edizione del Premio: “Mela Annurca D’oro “un tributo al frutto per eccellenza di Sant’Agata de’Goti. Dopo i saluti iniziali del fondatore del Premio Angelo Iannelli e del patron della location Nicola Izzo è giunta la vicinanza alla manifestazione da parte del Comune di Sant’Agata de ... (Anteprima24.it)

Bagnaia ha vinto il Gran Premio del Giappone di MotoGP - In campionato adesso, a quattro gare dalla fine, Martin resta leader, ma ha solo 10 punti di vantaggio sull’agguerrito Bagnaia. Martin con un belllissimo guizzo è subito quarto dall’11° posto in griglia per poi cercare una difficile rimonta su Bagnaia: si mette al suo inseguimento, ma l’iridato di Borgo Panigale non lo lascia mai arrivare a tiro, anzi gestisce bene la lotta sul cronometro ... (Metropolitanmagazine.it)

Trionfo Bagnaia nel Gran Premio del Giappone : Mondiale apertissimo grazie alla doppietta a Motegi - Weekend perfetto per Pecco Bagnaia. . . Pecco, andando a vincere una gara condotta in testa dall'inizio alla fine, dopo aver preso subito il comando scattando dalla seconda. Il chivassese oggi, domenica 6 ottobre, ha vinto il Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento della stagione MotoGp. (Torinotoday.it)