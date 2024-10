Fonti Onu: «L’esercito israeliano ha sparato contro basi Unifil in Libano» (Di giovedì 10 ottobre 2024) Fonti delle Nazioni Unite riprese dall’agenza Reuters hanno dichiarato che «i soldati israeliani hanno sparato contro posizioni dell’Unifil nel sud del Libano». Unifil è l’acronimo di United Nations Interim Force in Lebanon ed è una forza di pace dell’Onu istituita nel 1978 con la risoluzione 425 del Consiglio di sicurezza. La missione era stata creata in seguito all’invasione israeliana del Libano meridionale nel ’78, con tre obiettivi principali: verificare il ritiro delle forze israeliane dal Libano e ripristinare la stabilità lungo il confine tra Libano e Israele, contribuendo indirettamente anche alla sicurezza di Israele. Attaccare le basi e i soldati Unifil rappresenta una violazione del diritto internazionale e gli accordi che regolano la presenza delle forze di pace delle Nazioni Unite. Lettera43.it - Fonti Onu: «L’esercito israeliano ha sparato contro basi Unifil in Libano» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)delle Nazioni Unite riprese dall’agenza Reuters hanno dichiarato che «i soldati israeliani hannoposizioni dell’nel sud del».è l’acronimo di United Nations Interim Force in Lebanon ed è una forza di pace dell’Onu istituita nel 1978 con la risoluzione 425 del Consiglio di sicurezza. La missione era stata creata in seguito all’invasione israeliana delmeridionale nel ’78, con tre obiettivi principali: verificare il ritiro delle forze israeliane dale ripristinare la stabilità lungo il confine trae Israele, contribuendo indirettamente anche alla sicurezza di Israele. Attaccare lee i soldatirappresenta una violazione del diritto internazionale e gli accordi che regolano la presenza delle forze di pace delle Nazioni Unite.

