Ilrestodelcarlino.it - De Pascale-Ugolini, scintille sulla Città 30: il campo largo si avvicina

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Bologna, 10 ottobre 2024 – Il rebus del, almeno in Emilia-Romagna, si sta per risolvere. Ne è convinto Michele deche, prima del duello a distanza con Elena, ad Asphaltica in Fiera, ammette: “Ci siamo quasi, è imminente anche perché manca una decina di giorni alla presentazione delle liste”. BOLOGNA CITTA 30 In sintesi: non si può più fare melina. E, da quello che filtra, dal fronte Italia Viva mancherebbe solo la bollinatura di Matteo Renzi sull’opzione più papabile (e indolore): inserire alcuni candidati di Iv (in pole Mauro Felicori, Stefano Mazzetti e Giulia Pigoni) nella lista civica di de. A ore, comunque, si saprà se verrà siglata l’intesa per superare il veto dei 5 stellepresenza del simbolo di Italia Viva in coalizione.