Costone-Virtus, si gioca il primo derby senese. Riccardini: "Morale alto, ma sfida particolare" (Di giovedì 10 ottobre 2024) È il primo attesissimo derby dell’anno. Nella cornice del PalaEstra va in scena Vismederi Costone-Stosa Virtus Siena, una stracittadina che significa molto nel percorso stagionale delle due squadre e che mette in palio due punti pesanti per il cammino stagionale di gialloverdi e rossoblù. Palla a due alle 21, diretta tv su Canale 3 Toscana e Siena Tv grazie allo streaming di Costone channel; Cirinei di Pisa e Russo di Firenze gli arbitri che dirigeranno l’incontro. Entrambe le squadre arrivano con il vento in poppa al derby. Se il Costone di coach Michele Belletti arriva sulle ali dell’entusiasmo, grazie ai successi nelle prime due giornate di campionato contro corazzate del calibro di Quarrata e Empoli (gialloverdi primi in classifica a punteggio pieno insieme a Lucca), i rossoblù sono reduci da una vittoria convincente contro una compagine solida come San Miniato. Sport.quotidiano.net - Costone-Virtus, si gioca il primo derby senese. Riccardini: "Morale alto, ma sfida particolare" Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) È ilattesissimodell’anno. Nella cornice del PalaEstra va in scena Vismederi-StosaSiena, una stracittadina che significa molto nel percorso stagionale delle due squadre e che mette in palio due punti pesanti per il cammino stagionale di gialloverdi e rossoblù. Palla a due alle 21, diretta tv su Canale 3 Toscana e Siena Tv grazie allo streaming dichannel; Cirinei di Pisa e Russo di Firenze gli arbitri che dirigeranno l’incontro. Entrambe le squadre arrivano con il vento in poppa al. Se ildi coach Michele Belletti arriva sulle ali dell’entusiasmo, grazie ai successi nelle prime due giornate di campionato contro corazzate del calibro di Quarrata e Empoli (gialloverdi primi in classifica a punteggio pieno insieme a Lucca), i rossoblù sono reduci da una vittoria convincente contro una compagine solida come San Miniato.

