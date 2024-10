Tuttivip.it - “Con mia moglie stai buono”. Grande Fratello, la gelosia di Enzo Paolo: ha notato quel concorrente

Leggi tutta la notizia su Tuttivip.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Nei giorni scorsi, Carmen Russo, celebre ballerina e volto amato della TV italiana, ha varcato la famosa porta rossa del. La sua entrata non è stata comela degli altri concorrenti, ma ha avuto lo scopo di fare una sorpresa al marito, il coreografoTurchi. La coppia, che non si vedeva da tempo, ha così potuto godere di alcuni momenti insieme sotto l’occhio vigile delle telecamere del reality, prima che Carmen lasci nuovamente il loft. Nonostante le recenti dichiarazioni disu una presunta crisi con sua, i due sembrano in ottima sintonia, per la gioia dei fan. Tuttavia, una situazione inaspettata ha acceso qualche scintilla. Nel corso delle ultime ore, qualcosa di curioso è avvenuto all’interno della casa: l’attore Clayton Norcross sembra essere rimasto affascinato dalla figura di Carmen Russo.