Romadailynews.it - Cina: accordo HKSAR-Cina continentale per promuovere commercio servizi

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Pechino, 10 ott – (Xinhua) – Lae la regione amministrativa speciale di Hong Kong () hanno concordato di creare legami piu’ stretti nel settore deldei, ha dichiarato ieri il ministero cinese del. Li Yongsha, funzionario del ministero, e Paul Chan, segretario finanziario del governo della, ieri hanno firmato a Hong Kong un documento di modifica dell’suldeinell’ambito dell’di partenariato economico rafforzato (CEPA). L’entrera’ in vigore a partire dalla data della firma e sara’ ufficialmente attuato dal primo marzo 2025. Secondo la modifica, le soglie di accesso al mercato per i fornitori didi Hong Kong in settori quali la finanza, le telecomunicazioni, l’architettura e il turismo saranno ulteriormente allentate o eliminate.