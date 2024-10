Cies: Kvaratskhelia è il calciatore che vale di più nel Napoli e il terzo della Serie A (Di giovedì 10 ottobre 2024) Lautaro Martinez è il giocatore che vale di più in Serie A. È il dato che emerge dall’ultimo aggiornamento dell’osservatorio calcistico Cies, dedicato ai valori delle rose dei club. l valore di mercato, è calcolato sulla base di un modello statistico sviluppato esclusivamente dall’Osservatorio Calcistico Cies, utilizzando una metodologia spiegata in un articolo sottoposto a revisione paritaria, pubblicato di recente nell’International Journal of Financial Studies. La classifica mostra ai calciatori che hanno la maggiore valutazione per ciascun club di Serie A. Per il Napoli, terza in classifica c’è Khvicha Kvaratskhelia. Ilnapolista.it - Cies: Kvaratskhelia è il calciatore che vale di più nel Napoli e il terzo della Serie A Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Lautaro Martinez è il giocatore chedi più inA. È il dato che emerge dall’ultimo aggiornamento dell’osservatorio calcistico, dedicato ai valori delle rose dei club. l valore di mercato, è calcolato sulla base di un modello statistico sviluppato esclusivamente dall’Osservatorio Calcistico, utilizzando una metodologia spiegata in un articolo sottoposto a revisione paritaria, pubblicato di recente nell’International Journal of Financial Studies. La classifica mostra ai calciatori che hanno la maggiore valutazione per ciascun club diA. Per il, terza in classifica c’è Khvicha

È morto Pierre Christin - il padre della serie di fantascienza ‘Valérian’ aveva 86 anni - (Adnkronos) – Pierre Christin, uno dei grandi sceneggiatori di fumetti francesi, creatore con il disegnatore Jean-Claude Mézière della celebre serie di fantascienza 'Valérian et Laureline' (in Italia conosciuta come 'Valérian'), è morto giovedì 3 ottobre a Parigi all'età di 86 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dal suo editore Dargaud con un comunicato stampa […]. (Periodicodaily.com)

Pronostici di oggi 4 ottobre - Napoli - Marsiglia e Valencia con serie A - Ligue 1 e Liga - In Ligue 1 è di scena il […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 4 ottobre, spazio ai campionati prima della seconda sosta per le nazionali e in serie A tocca al Napoli aprire le danze nella settimana giornata in casa contro il Como, in scena anche il derby veneto tra Verona e Venezia. (Infobetting.com)