Chiara Ferragni e Silvio Campara fanno sul serio ma non possono uscire allo scoperto | cosa succede

(Di giovedì 10 ottobre 2024)ha trovato di nuovo l’amore, e questa non è una novità, visto che se ne è parlato già altre volte. Sembra però che questa storia non si tratti di un colpo di fulmine qualsiasi., amministratore delegato del marchio di lusso Golden Goose, è l’uomo che ha rapito il cuore dell’ex influencer più famosa d’Italia. E non solo. Il loro legame, nato sotto il sole di Forte dei Marmi, promette di essere una miscela esplosiva di passione e affari. Dal settimanale Oggi si apprende chesi sono conosciuti grazie a Giulia Luchi, l’ex compagna di, durante una calda estate in Versilia. Un incontro che, da semplice conoscenza, si è trasformato in qualdi molto più elettrizzante. Ora i due sono inseparabili, anche se la loro storia d’amore non è ancora ufficialmente sotto i riflettori.