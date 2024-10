Chi è Stefano di Uomini e Donne e perché è andato a Chi l’ha visto: da Maria De Filippi alla Sciarelli (per lo stesso motivo) (Di giovedì 10 ottobre 2024) Stefano, da Uomini e Donne (e C'è posta per te) a Chi l'ha visto: il motivo L'articolo Chi è Stefano di Uomini e Donne e perché è andato a Chi l’ha visto: da Maria De Filippi alla Sciarelli (per lo stesso motivo) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Chi è Stefano di Uomini e Donne e perché è andato a Chi l’ha visto: da Maria De Filippi alla Sciarelli (per lo stesso motivo) Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di giovedì 10 ottobre 2024), da(e C'è posta per te) a Chi l'ha: ilL'articolo Chi èdia Chi: daDe(per lo) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ex protagonista di “Uomini e donne” a “Chi l’ha visto” : cos’è successo - Un ex protagonista del dating show di Maria De Filippi, “Uomini e donne”, è comparso ai microfoni di “Chi l’ha visto”. A far conoscere Stefano (come preferisce farsi chiamare) e la sua attuale moglie sarebbe stato il figlio di lui. Alcuni telespettatori, infatti, avevano già riconosciuto il suo volto come quello di uno degli ex protagonisti di un noto programma su Canale 5. (Tvzap.it)

Stefano di Uomini e Donne a Chi l’ha visto? : “Cerco la mia donna - non è scomparsa ma vorrei tornasse” - Pasquale Stefano Mella, siciliano di 94 anni, chiama Chi l'ha visto? per cercare la sua ultima compagna, partita per Cuba e mai più tornata. L'uomo è stato già protagonista dei programmi di Maria De Filippi e su Rai3 ne approfitta anche per rivolgere un appello.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Ex protagonista di Uomini e Donne a Chi L’ha Visto - ma il caso prende una piega inaspettata - “Sono andato su Canale 5 per quattro anni per trovare una donna perché ero solo, da Maria De Filippi. “Stefano ha accettato il consiglio del figlio che vive a Berlino di sposare la cugina della sua compagna: una donna cubana di 54 anni che vive in Africa. Vi ho chiamato anche se non è scomparsa perché vorrei che tornasse. (Biccy.it)