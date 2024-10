Calcio: Ultras.Spalletti"Mai ricevuto certe telefonate e so riattaccare" (Di giovedì 10 ottobre 2024) "Il ricordo di Schillaci? Il suo impeto e la sua voglia di fare erano travolgenti" ROMA - Sorpreso, ma sarebbe stato pronto a reagire e a tagliare corto. Luciano Spalletti, nella consueta intervista concessa a RaiSport nel giorno della partita (stasera Italia-Belgio), affronta anche l'argomento dell Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Ultras.Spalletti"Mai ricevuto certe telefonate e so riattaccare" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) "Il ricordo di Schillaci? Il suo impeto e la sua voglia di fare erano travolgenti" ROMA - Sorpreso, ma sarebbe stato pronto a reagire e a tagliare corto. Luciano, nella consueta intervista concessa a RaiSport nel giorno della partita (stasera Italia-Belgio), affronta anche l'argomento dell

LIVE Italia-Belgio - Nations League calcio in DIRETTA : Spalletti cerca conferme - assente Lukaku - Negli scontri recenti, l’Italia ha spesso avuto la meglio: gli azzurri hanno battuto il Belgio nelle ultime due edizioni degli Europei (2016 e 2021) e nella finale per il terzo posto della Nations League 2020/2021. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Belgio, Nations League calcio in DIRETTA: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. (Oasport.it)

Calcio - Luciano Spalletti : “Voglio un gruppo con tutti i giocatori coinvolti - Belgio tosto anche senza Lukaku” - . Come di consueto, all’apertura del ritiro, ha parlato in conferenza stampa il commissario tecnico Luciano Spalletti, che ha voluto spiegare la scelta di portare solo 23 calciatori: “Ho voluto portare solo 23 calciatori perché non voglio avere due giocatori in più che fanno sentire a 5-6 di poter restare fuori. (Oasport.it)

Calcio - Luciano Spalletti : “Voglio un gruppo con tutti i giocatori coinvolti - Belgio squadra tosta” - Mi sembra che i nostri campioni abbiano capito che sfruttare queste giornate azzurre permette di migliorare il rendimento che poi hanno nei club. Un gruppo che il commissario tecnico definisce unito e coeso: “Mi fa piacere aver visto anche stamattina i ragazzi entusiasti di stare insieme, felici di essere qui. (Oasport.it)