Bianca Censori, niente divorzio con Kanye West: si dà allo shopping di coppia con gli stivali yeti (Di giovedì 10 ottobre 2024) Bianca Censori e Kanye West sono vicini al divorzio? Pare proprio di no. Nelle ultime ore sono stati avvistati a Tokyo fianco a fianco con degli esuberanti look coordinati: ecco tutti i dettagli. Fanpage.it - Bianca Censori, niente divorzio con Kanye West: si dà allo shopping di coppia con gli stivali yeti Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)sono vicini al? Pare proprio di no. Nelle ultime ore sono stati avvistati a Tokyo fianco a fianco con degli esuberanti look coordinati: ecco tutti i dettagli.

