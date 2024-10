Ilnapolista.it - Benedetta Parodi: «Il momento più duro con Fabio è stato quando era il direttore di Sky Sport 24, era sempre nervoso»

(Di giovedì 10 ottobre 2024)Caressa a tutto tondo, il giornalista di Sky, dopo aver fatto il viaggiatore nel reality Pechino Express, questa volta è sbarcato in libreria. Insieme alla mogliehanno deciso di celebrare i 25 anni di matrimonio con un’autobiografia di coppia: “Calcio e pepe” (con sottotitolo Insieme è meglio) Ilpiùdella vostra vita insieme? P. «Abbiamo scritto del mio incidente e dinel 2006 non l’ho raggiunto ai Mondiali, ma per me ilpiùera: passava tanto tempo in redazione ed era. Mai il nostro rapporto èin discussione, ma lì èfaticoso». C. «ha avuto l’incidente Bene èdavvero dura. Ma in particolare i Mondiali del 2006 sono stati per me motivo di forte tensione: non siamo mai stati così lontani». Più facile amarsi o sopportarsi? P.