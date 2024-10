Basket, molti volti nuovi in serie C con la Pallacanestro Femminile Pisa (Di giovedì 10 ottobre 2024) Pisa, 10 ottobre 2024 – Nastri di partenza per il Basket Femminile cittadino, che ha nella Pallacanestro Femminile Pisa il sodalizio di riferimento. La giovane e dinamica società guidata da Laura Guerrini esordirà con la squadra senior, nel campionato di serie C, sabato 19 ottobre, sul campo delle tradizionali rivali del Viareggio, e sarà presente nelle categorie giovanili under 19, under 17 e under 15. LA FORMULA - Il campionato di serie C prevede la disputa di un girone a 12 squadre, insieme a Montecatini, Prato, Grosseto, Porcari, Castelfiorentino, Viareggio, Affrico Firenze, Baloncesto Firenze, Pallacanestro Firenze e Ficeclum Fucecchio: al termine della regular season, le squadre classificate ai primi otto posti saranno ammesse ai play-off per la promozione in serie B di due formazioni. Sport.quotidiano.net - Basket, molti volti nuovi in serie C con la Pallacanestro Femminile Pisa Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024), 10 ottobre 2024 – Nastri di partenza per ilcittadino, che ha nellail sodalizio di riferimento. La giovane e dinamica società guidata da Laura Guerrini esordirà con la squadra senior, nel campionato diC, sabato 19 ottobre, sul campo delle tradizionali rivali del Viareggio, e sarà presente nelle categorie giovanili under 19, under 17 e under 15. LA FORMULA - Il campionato diC prevede la disputa di un girone a 12 squadre, insieme a Montecatini, Prato, Grosseto, Porcari, Castelfiorentino, Viareggio, Affrico Firenze, Baloncesto Firenze,Firenze e Ficeclum Fucecchio: al termine della regular season, le squadre classificate ai primi otto posti saranno ammesse ai play-off per la promozione inB di due formazioni.

