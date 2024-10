Basket femminile: Schio, che debutto! Famila travolgente sul Perfumerias Avenida all’esordio in Eurolega (Di giovedì 10 ottobre 2024) Vittoria di dimensioni enormi sia per valore che per divario per il Famila Schio nella prima giornata di Eurolega femminile 2024-2025. La squadra allenata da Giorgios Dikaioulakos si regala un debutto d’altissima classe contro il Perfumerias Avenida di Salamanca. 92-58 il finale di un match nel quale il ruolo di MVP spetta fuor di dubbio a Janelle Salaun, il cui tabellino recita così: 24 punti, 8/13 da 2, 2/3 da 3, 6/10 ai liberi, 9 rimbalzi, 3 assist, 5 palle recuperate e 34 di valutazione. Gran serata anche di Jasmine Keys con 18 punti e di Kitija Laksa con 19 anche lei; dall’altra parte 12 di Mariella Fasoula. Primo quarto spettacolare da entrambe le parti, ben più che degno della qualità del match predetta alla sua vigilia. Oasport.it - Basket femminile: Schio, che debutto! Famila travolgente sul Perfumerias Avenida all’esordio in Eurolega Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Vittoria di dimensioni enormi sia per valore che per divario per ilnella prima giornata di2024-2025. La squadra allenata da Giorgios Dikaioulakos si regala und’altissima classe contro ildi Salamanca. 92-58 il finale di un match nel quale il ruolo di MVP spetta fuor di dubbio a Janelle Salaun, il cui tabellino recita così: 24 punti, 8/13 da 2, 2/3 da 3, 6/10 ai liberi, 9 rimbalzi, 3 assist, 5 palle recuperate e 34 di valutazione. Gran serata anche di Jasmine Keys con 18 punti e di Kitija Laksa con 19 anche lei; dall’altra parte 12 di Mariella Fasoula. Primo quarto spettacolare da entrambe le parti, ben più che degno della qualità del match predetta alla sua vigilia.

