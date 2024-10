Ancora nessuna traccia del fungaiolo disperso nel Parco d'Aspromonte (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sono proseguite per tutta la notte le ricerche, da parte dei tecnici della Stazione alpina Aspromonte del Soccorso alpino e speleologico Calabria - Cnsas, del fungaiolo sessantacinque disperso dal primo pomeriggio di ieri, mercoledì 9 ottobre, nei boschi in zona laghetto Rumia, nei pressi di Reggiotoday.it - Ancora nessuna traccia del fungaiolo disperso nel Parco d'Aspromonte Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sono proseguite per tutta la notte le ricerche, da parte dei tecnici della Stazione alpinadel Soccorso alpino e speleologico Calabria - Cnsas, delsessantacinquedal primo pomeriggio di ieri, mercoledì 9 ottobre, nei boschi in zona laghetto Rumia, nei pressi di

