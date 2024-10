Un posto al sole, trama 9 ottobre 2024: Alberto fa una scelta drastica (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Alberto Palladini prenderà una decisione del tutto inattesa e sconvolgente nel corso della puntata di Un posto al sole che andrà in onda mercoledì 9 ottobre 2024. L'avvocato sta attraversando un momento molto difficile a causa della sua scelta di stringere un diabolico accordo con Angelo Torrente affinché uccidesse Eduardo Sabbiese. In cambio, Alberto ha promesso al boss di fornirgli l'indirizzo della località segreta dove il fratello di Rosa si è trasferito con Clara e il piccolo Federico, ma ha ottenuto da Torrente la promessa di non mandare i suoi scagnozzi ad uccidere Sabbiese in presenza del figlioletto. Poco dopo, però, quando è arrivato il momento di mettere in pratica il terribile piano di Palladini, la Curcio è stata portata in ospedale d'urgenza per partorire e Alberto si è precipitato da Federico, rimasto in casa con Eduardo. Tvpertutti.it - Un posto al sole, trama 9 ottobre 2024: Alberto fa una scelta drastica Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)Palladini prenderà una decisione del tutto inattesa e sconvolgente nel corso della puntata di Unalche andrà in onda mercoledì 9. L'avvocato sta attraversando un momento molto difficile a causa della suadi stringere un diabolico accordo con Angelo Torrente affinché uccidesse Eduardo Sabbiese. In cambio,ha promesso al boss di fornirgli l'indirizzo della località segreta dove il fratello di Rosa si è trasferito con Clara e il piccolo Federico, ma ha ottenuto da Torrente la promessa di non mandare i suoi scagnozzi ad uccidere Sabbiese in presenza del figlioletto. Poco dopo, però, quando è arrivato il momento di mettere in pratica il terribile piano di Palladini, la Curcio è stata portata in ospedale d'urgenza per partorire esi è precipitato da Federico, rimasto in casa con Eduardo.

